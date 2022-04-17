Kavaklıspor, Istranca'yı rahat geçti: 6-2

İkinci Amatör Lig 2. Grupta son maçlarda gösterdiği performansla zirve yarışına ortak olmaya çaba gösteren Kavaklıspor, Istrancaspor'u 6-2 mağlup ederek çıkışını sürdürmüş oldu.

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  • 17.04.2022 10:56
  • Güncelleme: 17.04.2022 10:56
Kavaklıspor, Istranca'yı rahat geçti: 6-2
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Maça oldukça hızlı başlayan Kavaklıspor, erken bulduğu golle adeta şaha kalktı. 3. dakikada Hüseyin Atmaca’nın golü ile perdeyi açan Kavaklıspor, 1-0 öne geçti. 17. dakikada Ufuk Hendek ile farkı ikiye çıkaran Kavaklıspor, iyice rahatladı. 38. dakikada Ufuk Hendek, Istrancaspor ağlarını bir kez daha havalandırdı 3-0. Istrancaspor, 44. dakikada Recep Yağız Yüksel’in golü ile farkı ikiye indirdi 3-1. İlk yarı Kavaklıspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da golle başlayan Kavaklıspor, 47. dakikada Nazif Karabulut ile farkı tekrar üçe çıkardı 4-1. Günün yıldızı Ufuk Hendek, takımının beşinci kendisinin üçüncü golüne 51. Dakikada attığı golle ulaştı 5-1. Istrancaspor, 72. dakikada Doğukan Tüfekçi ile skoru 5-2’e getirdi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim 78. dakikada Ufuk Hendek oldu ve müsabaka Kavaklıspor’un 6-2 üstünlüğü ile sona erdi. 75. dakikada Istrancaspor’dan Ayberk Adana, gördüğü Kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını sahada 10 kişi bıraktı.

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