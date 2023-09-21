Kavga anı kamerada

Balıkesir'de sosyal hayatın hareketli olduğu açık havada insanların dinlenerek alışveriş yaptığı Avlu'da iki grup arasındaki kavga kameralarca görüntülendi.

Kavga anı kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de sosyal hayatın hareketli olduğu açık havada insanların dinlenerek alışveriş yaptığı Avlu’da iki grup arasındaki kavga kameralarca görüntülendi.

Balıkesir’de vatandaşların uğrak yeri olan Avlu’da gece meydana gelen kavga kameralarca kaydedildi. İki grup arasında meydana gelen kavgaya 10’dan fazla kişinin karıştığı görülürken, kavganın nedeninin ne olduğu ise bilinmiyor. Vatandaşların yoğun olduğu bir yerde, gece meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada vatandaşlarca paylaşıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kavga sonrasında her iki grubun Avlu’dan ayrıldığı öğrenildi.