Kavga ihbarına gelen polis ekiplerine büyük sürpriz: Böyle karşılandılar

Kocaeli’de kavga ihbarı üzerine özel bir eğitim kurumuna giden polis ekipleri, karşılaştıkları sürpriz karşısında şoke oldu. Kavga diye gidilen noktada bir anda alkış, meşale ve konfetilerin patlamasıyla olayın Polis Haftası’nı kutlamak için tasarlanan sürpriz olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavga ihbarı üzerine yola koyulan polis ekipleri, vardıkları noktada büyük bir sürprizle karşılaştı. İhbar, Dündar Bilim Eğitim Kurumları tarafından verildi ve binanın önünde öğrencilerin kavgaya tutuştuğu söylendi. Olay yerine sirenleri açarak hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri geldiği esnada ise düzmece kavga sona erdi. Kavganın yerini alkışlar, meşaleler ve konfetiler aldı. Kısa süreli şoke olan polis ekipleri daha sonra araçtan inerek kuruma ve öğrencilere teşekkür etti. Polis Haftası’nı böyle bir sürprizle kutlayan kurum ve öğrenciler, polis ekiplerine çiçek takdim etti. O anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

“Polislerimize güzel bir etkinlik olsun istedik”

Her sene bu haftaya önem verdiklerini belirten Müdür Yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Elif Özsoy, “Biz her sene bu haftayı özellikle kutlamaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan bir hafta. O gün de öncesinde planlamıştık. Polislerimize güzel bir etkinlik olsun istedik. Zaten çok yorulduklarını biliyoruz. Onların emeklerini asla yadsıyamayız. Bu sebeple, önceden haberleri olmadan onları çağıralım istedik, sanki bir olay varmış gibi yaptık. Geldiklerinde ilk etapta çok şaşırdıklarını gözlerinde gördüm. Çok da mutlu oldular. Sağ olsunlar, sonrasında teşekkür etmeye de geldiler. Onları mutlu edebilmek bizim de çok hoşumuza gitti. Çok kıymetliler bizim için. Öğrencilere neyi nasıl yapacağımızı aynı günün sabahında söyledik. Kendileri de heyecanlandılar. Hatta birçoğu aktif olarak rol almak istedi. Kimisi çiçeği vermek, kimisi müzikle ilgilenmek istedi” diye konuştu.

“Onları gururlu hissettirmek bizi çok iyi hissettirdi”

Polisleri mutlu etmenin kendilerini sevindirdiğini söyleyen öğrenci Beyza Yılmaz, “Polisleri mutlu etmek, onları gururlu hissettirmek bizi çok iyi hissettirdi. Zaten geldiklerinde onların mutluluğunu da hissettik. Çok güzel alkışlarla uğurladık onları. Çiçek verdik. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için” dedi.

“Polislerimizi biraz olsun kötü günlerden uzaklaştırıp mutluluğa yaklaştırmak bizi de sevindirdi”

Polislerin özel haftalarında muhakkak hatırlanmaları gerektiğini ifade eden öğrenci Mehmet Emre Ulugöl, “Polis Haftası vesilesiyle tüm polislerimizi kutluyorum. Mutlulukla, gururla kutluyorum. Bu fikir aslında her sene yapılması gereken ve bu kurumda yapılan bir etkinlik. Geldiklerinde mutlu olup gururlandılar. Çok sevindiler ve birazcık da şok oldular. Onun dışında biz de sevinip gururlandık. Polislerimizi mutlu etmek, biraz olsun kötü günlerden uzaklaştırıp mutluluğa yaklaştırmak bizi de sevindirdi” ifadelerini kullandı.