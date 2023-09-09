Kavgada vurulan genç gözyaşları arasında defnedildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Berkant Eşer son yolculuğuna uğurlandı.

Kavgada vurulan genç gözyaşları arasında defnedildi
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Berkant Eşer son yolculuğuna uğurlandı.

Muratlı Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan, CHP İlçe Başkanı İsmail Koç, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Tufan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve merhumun çok sayıdaki yakınları katıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Cenaze töreninde imamın genç yaşta hayatını kaybeden Berkant Eşer için helallik istediği sırada gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan cenaze, Muratlı Mezarlığı’na dualarla defnedildi.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan kavgada kurşunun hedefi olan Berkant Eşer, karnından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.