Kavgayı ayırmak isteyen köy muhtarı yaralandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde sebebi bilinmeyen bir kavgada tarafları ayırmak isteyen köy muhtarı yaralandı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde iki grup arasında çıkan henüz sebebi öğrenilemeyen bir kavgayı ayırmak isteyen Akçasu Muhtarı Erol Aydın kafasına aldığı ağır darbe nedeniyle hastanelik oldu. Köylüler tarafından Söğüt Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydın, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köy Muhtarı Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.