Kavrucu çöl sıcakları geliyor
Bursa Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı
Bursa Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı
Bursa Valiliği’nin yapılan ve yarın saat 12.00’den Pazar günü 18.00’e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 4 ila 9 derece artması beklenmektedir. Yüksek sıcaklıkların meydana getirebileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi) olumsuzluklara karşı özellikle; kronik sağlık problemi olanların, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları, açık alanda bulunmamaları gerekmektedir."