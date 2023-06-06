Kavşaklar mevsimlik çiçeklerle güzelleşiyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yabani otların biçimi ve mevsimlik çiçek ekimi yaparak kavşakları güzelleştiriyor.

Kavşaklar mevsimlik çiçeklerle güzelleşiyor
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Silivri Kariyer

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yabani otların biçimi ve mevsimlik çiçek ekimi yaparak kavşakları güzelleştiriyor.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte özellikle kavşaklardaki yeşil alanların renklenmesi için çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mevsimlik çiçek ekimini hızlandırdı. Ekilen çiçeklerin açmasıyla beraber Çayırova’nın kavşakları rengarenk bir görünüme kavuşacak. Ekipler yollardaki ağaç ve çim alanlarında gübreleme çalışması yapıyor. Yollardaki ağaçların ve yeşil alanlarının daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için ekipler gübreleme çalışmalarına hız kazandırdı. Öte yandan yol kenarlarındaki yabani otlar da biçiliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yaz boyunca yeşil alan bakımlarının devam edeceğini bildirdi.