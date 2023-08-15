Kavun üreticinin yüzü bu yıl gülüyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde üretilen kavunlar bu yıl adeta yok satıyor.

Sakarya Nehri’nin geçtiği vadide hasadına başlanan "Medetli kavunu", İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Bursa, Sakarya gibi çevre illere pazarlanıyor. Köydeki 50 dönüm arazisinde "Konak" çeşidi kavun üretimi yapılırken, bu yıl kavunlar yok satıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bu yıl üreticinin yüzünün güldüğünü anlatarak, "Şu an toptan kilosu 10 ile 13 lira arasında satılıyor. Bu yıl çiftçilerimizin ürünleri çok iyi fiyatlarla alıcı bulmaya devam ediyor. Bölgemizde çok tercih edilen Osmaneli kavunu çiftçimizin beklentilerinin üzerinde fiyatlarla alıcı buluyor. Çiftçilerimiz bu yıl tüm ürünlerde çok iyi fiyatlarla satışları gerçekleştiriyor. Kısaca çiftçimizin yüzü gülüyor" dedi.