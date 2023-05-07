Kavurması ve güveciyle ünlü 400 yıllık Tarihi Cuma Pazarı yenilendi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır kavurma ve güveç geleneğinin devam ettiği Tarihi Cuma Pazarı, belediye tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından açıldı. Bir Allah dostunun tavsiyesiyle 400 yıl önce hayvan pazarı, tahıl hanı ve camisiyle hizmet veren Cuma Pazarı; bundan sonra 5 gün boyunca açık kalacak. Dağ yöresinde kekikle yetişen kuzuların kesilmesiyle hemen taze taze pişirilen kavurma ve güveçler de misafirlere ikram edildi.

Büyükorhan ilçesinde asırlardır canlı hayvan ticaretinin gerçekleştiği ve yeni kesilen hayvanların etlerinin kavurma ve güveç yapılıp satıldığı Cuma Pazarı’na Türkiye’nin her yerinden insan geliyor.

Sadece Cuma günleri hizmet veren pazarın ünü Türkiye sınırlarını aşınca Büyükorhan Belediyesi eski tahıl hanını yenilemeye karar verdi. Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz’ın teşebbüsleriyle aslına uygun bir şekilde Cuma pazarı bünyesindeki tahıl hanı yenilendi.

İçerisinde hayvan pazarı, Cuma camisi ve tahıl hanının bulunduğu Cuma Pazarının ününün Türkiye sınırlarını aştığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Cuma Pazarı yaklaşık 400 yıldır bu bölgenin ticaret merkezliğini yapmış. İçinde bulunduğumuz tahıl hanı da yöre insanının başta hayvan ve hayvan ve tarımsal ürünlerini sattığı bir ticaret merkezi. Buradaki bu faaliyet 400 yıldır kesintisiz devam eden bir faaliyetti. İçinde bulunduğumuz yapı da tamamı ahşap. Büyükorhan Belediyesi olarak buranın restorasyonunda tarihi dokuya hiç ellemedik. Ahşap bölgeleri koruyarak restorasyonu gerçekleştirdik. Deforme olmuş ve ekonomik ömrünü tamamlamış parçaları değiştirdik. Aslına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz restorasyonu sadece belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak yaptık. Bu tesisin hemen yanınca Cuma camimiz var. Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında her camide Cuma namazı kılınmazdı. Bölgede tek Cuma camisiydi burası. Eski tarihi cami yıkıldı. Bu cami ve bu ticaret merkezinin yapımında bir Allah dostunun isteği ve yardımlarının olduğu herkes tarafından bilinir. Bu camide her cumada bir Allah dostunun bulunduğu yüz yıllardır rivayet edilir. Buranın manevi atmosferi de çok büyüktür. Yıllardır gelen müşterilerimizden burada yediğimiz eti başka yerde yiyemediklerini dinliyoruz. Buradaki ürünler tamamen kendi yöre hayvanlarımızın etinden. Bu hayvanlar ağıl yüzü görmemiş yüzde yüz organik dağda yaşayan hayvanlar. Dolayısıyla burada kavurma ve güveç yiyen misafirlerimiz lezzeti unutamadıklarını dile getiriyor" dedi.

Başkan Korkmaz, Büyükorhan Hayvan Pazarı’nın 25 yıl önce Marmara ve Ege Bölgesi’ne ciddi manada hizmet verdiğini de hatırlatarak, "Bölgede hayvancılığı yeniden canlandırıyoruz. Hayvan Pazarı’nın yenileme işlemlerini de bitirip Kurban Bayramı’ndan önce açacağız. Bölgemizi yeniden hayvancılığın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü buradaki hayvanlar organik olarak besleniyor ve Türkiye genelinde talep görüyor" dedi.

Tarihi Cuma Pazarındaki esnaf da gelen talep üzerine bundan sonra sadece cuma günleri değil haftanın 5 günü hizmet vereceklerini kaydederek, "Buradaki esnaf, kavurma ve güveç geleneğini babalarından dedelerinden yeni nesillere aktarıyor. Burası dualı bir pazar. Burada yenilen etin lezzeti unutulmuyor. Türkiye’nin her yerinden müşterilerimiz geliyor" dediler.

Öte yandan, Cuma Pazarında 100 yıllık toprak kaplarda güveç yemeklerinin yanısıra, kavurma ve döner satışı yapılıyor.

Yenilenen yüzüyle hizmete alınan Tahıl Hanı dualarla faaliyete açıldı.