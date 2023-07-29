Kavurucu sıcaklar en çok onları etkiliyor

Bursa’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi fırıncılık, dönercilik gibi zorlayıcı işlerde çalışanları daha çok etkiliyor.

Son günlerde ülkeyi etkisi altına alan sıcaklar ağır işlerde çalışanları etkiliyor. Saatlerce ateşin karşısında çalışan fırın ustaları, döner ustaları gibi meslekler bir yandan çalışıp, bir yandan ise kendi yöntemleri ile serinlemeye çalışıyorlar. Hava sıcaklıklarının gün içinde 40 dereceye kadar ulaşması bazı meslek grupları için çekilmez hale geliyor.

Bursa’da pazarlarda döner kesen Mustafa Meydan, ”Havalar şu anda olması gerektiğinden sıcak bir halde, Afrika sıcakları deniliyor. Ben yıllardır pazarlarda, etkinliklerde, şenliklerde döner keserim. Babadan kalma mesleği sürdürüyorum. İlk defa bu yaz böyle bir sıcakla karşılaştık. Sıcak havalarda döner kesmek zor oluyor. Ama şimdi bu Afrika sıcaklarında daha da zor bir hale geldi. Bir şişe soğuk su ile 40 dakikada bir kendimi yıkıyorum, yoksa dayanılacak bir sıcak değil” dedi.

Fırın ustası Süheyl Oruç ise ”11 yıldır buradayım. İlk defa bu kadar sıcak gördük. Fırında çalışamaz halde geldik. Ekmek parasını çıkarıyoruz. Çok da yapacak bir şey yok. Öyle bunalıyoruz ki, kendimizi dışarı atıyor bekliyoruz. Ekmek çıkınca yine ekmekleri çıkartıp fırına yeni ekmekleri koyup, kendimizi dışarıya atıyoruz” şeklinde konuştu.