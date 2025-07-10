Kavurucu sıcakta kuryenin bulduğu çözüm beğeni yağmuruna tutuldu

Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklar etkisini gösterirken Bursa'da bir kuryenin serinlemek için bulduğu çözüm ise büyük beğeni topladı.

Kavurucu sıcakta kuryenin bulduğu çözüm beğeni yağmuruna tutuldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye’nin dört bir yanında sıcaklar etkisini gösterirken Bursa’da bir kuryenin serinlemek için bulduğu çözüm ise büyük beğeni topladı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, hissedilenin ise 60 dereceleri bulduğu Bursa’da insanlar serinlemek için çeşit çeşit çözümler aradı. Kimi doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalışırken, kuryenin bulduğu çözüm ise büyük alkış aldı.

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Motosikletinin arkasındaki sepetinin üzerine yerleştirdiği vantilatör görenleri hayrete düşürdü. Soğuk hava üfleyen vantilatörü gören diğer kuryeler, kendisini tebrik etti. Sosyal medya da yayılan videosu ise kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.