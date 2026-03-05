Bilecik’te soylu bir aile mensubuna ait olduğu düşünülen kaya mezara defineciler tarafından zarar verildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü Kızılüzüm Mevkiinde sarp bir yamaçta ovayı gören bir kaya mezar tespit edildi. Mezarın daha önceden defineciler tarafından zarar verildiğini gören köylüler şaşırdı. Kayanın oyularak mezar haline getirdiği alanda köylüler arkeolojik bir çalışma yapılmasını isterken, araştırmalara göre mezarın soylu bir aile mensubuna ait olduğu düşünülüyor.