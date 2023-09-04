Kaya Muzaffer Ilıcak, Ahmet Apaydın ve Namık Canca'dan, Kaymakam Bilgehan Bayar'a ziyaret

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, eski judocu ve DUMESF Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Apaydın ile Türkiye Judo Federasyonu’nun kurucularından Nazım Canca’nın oğlu Namık Canca, Kütahya’ya Vali Yardımcısı olarak atanan Bodrum Kaymakamı ve aynı zamanda Bodrum Judo Konseyi Başkanı Bilgehan Bayar’ı makamında ziyaret etti.

Milli judocu ve Bodrum Judo Konseyi Başkanı olan, Kütahya’ya Vali Yardımcısı olarak atanan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’a, DUMESF ve THMAF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, eski judocu ve DUMESF Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Apaydın ile Türkiye Judo Fedarasyonu’nun kurucularından Nazım Canca’nın oğlu Namık Canca ziyarette bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaya Muzaffer Ilıcak, "Bodrum ilçemizin tarihinde ilk defa judo sporunu başlatmak amacı ile kurulan Boddrum Judo Konseyi’ne başkanlık yaparak, 15 Ağustos 2023’te judonun Bodrum’da başlamasında büyük katkıları olan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar hocamıza teşekkür ederiz. Yeni görevinde de başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.