Kayak merkezi Uludağ drift merkezi oldu

Kış turizminin merkezlerinden Uludağ kayak sporunun yanında karda drift sporunun da merkezi oldu. Karda drift yapmak için İstanbul ve İzmir gibi illerden lüks otomobilleriyle gece gündüz fark etmeksizin Uludağ’ın yolunu tutan gençler; çektikleri drift videolarını sosyal medyalarına yüklüyor.

Lüks otomobili ile geçirdiği kazada hayatını kaybeden ünlü yıldız Paul William Walker’in Brian O’Conner karakterini canlandırdığı bir döneme damga vurmuş Hızlı ve Öfkeli serisini örnek alan gençler Tokyo’da çekilen bölümden esinlenip filmde olduğu gibi gece dağ yolunu drift yapmak için kullanıyor.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’dan büyük silindirli lüks spor otomobilleri ile Bursa’ya gelen otomobil meraklıları karda drift yapabilmek için Uludağ’a çıkıyor.

Henüz istenen düzeyde kar kalınlığının olmadığı Uludağ’da Oteller Bölgesi’ne kadar çıkan gençler sabaha karşı çektikleri drift videolarını sosyal medyalarında paylaşıyor. Drift yaparak süratli bir şekilde araç kullanan gençler kendi hayatlarının yanı sıra başkalarının hayatlarını da tehlikeye düşürüyor. Sezon açıldığı için gece gündüz Uludağ’daki otellere gıda malzemesi taşıyan kamyonet sürücüleri gençlerin düşüncesizce araç kullanmalarından rahatsız olduklarını dile getirip, Jandarma ekiplerinin bu sürücüler hakkında işlem yapmasını ve Uludağ’a girişlerine izin vermemesini istiyor.