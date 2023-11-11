Kayapa'ya kurulacak katı atık tesisini halka anlattılar

AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı, Kayapa Mahallesi’nde yapılması planlanan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi projesinin detaylarını mahalle sakinlerine anlattı. Mahalle sakinleri ise tesis sonrası muhtemel çevre kirliliği hakkında endişelerini dile getirdi. Yetkililer, herhangi bir çöp ya da koku olmayacağının teminatını verdi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’ne Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi kurulacak.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alparslan ve yönetimi projenin detaylarını anlatmak için bölgede vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların proje ile ilgili endişeleri dinleyen Alparslan projenin detaylarını aktararak yapılacak tesisin çöplük değil Avrupa standartlarında bir atık tesisi olduğunu vurgulayarak, hiçbir şekilde çevre ve görüntü kirliğinin yaşanmayacağını söyledi.

“350 kişiye istihdam sağlayacak”

Yapılacak tesisin bölgeye istihdam sağlayacağını ifade eden Alparslan, “Ben de çöp görmek istemem. Ama burada anlatılmak, söylenmek istenen şey ‘siz burada çöp göreceksiniz ya da koku alacaksınız’ değil. Bunların hiçbirinin olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Düşünün ki biz oraya bir fabrika kuruyoruz ve bu fabrikada yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlanacak. Buranın gençleri orada çalışacak. Diyorsunuz ki neden Karacabey veya Mustafakemalpaşa’ya yapılmıyor. Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın nüfusu ne, Nilüfer’in nüfusu ne? 550 bin insan var Nilüfer’de. 550 bin insanın çöpünü diyorsunuz ki biz Karacabey’e taşıyalım” şeklinde konuştu.

“Akademisyenler bu noktayı seçti”

Tesis yapılacak alanın 3 üniversitedeki akademisyenlerin araştırmaları sonucunda belirlendiğini hatırlatan Alparslan, “Üniversitedeki akademisyenler noktayı belirledi. Hem de bir üniversite değil 3 üniversitedeki akademisyenler. Bu işin uzmanları bilimsel olarak araştırmışlar ve o noktayı seçmişler. Biz yeri haritadan istediğimiz gibi seçmedik” şeklinde konuştu.