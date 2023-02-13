Kayapınar Belediyesinden deprem bölgelerine kardeşlik eli

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla deprem felaketinin vurduğu illere 4 tırlık ihtiyaç malzemesi yollandı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremin ardından ülkede 85 milyon insanın tek yürek olduğunu belirterek, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Diyarbakır Valiliği ve AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla Kayapınar Kaymakamlığı ve Kayapınar Belediyesi tarafından temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Battaniye, ıslak mendil, jeneratör, atkı, çorap, su, bot, bere, eldiven, kullanılmamış kıyafet, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerinin yüklendiği tırlar, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’ın katılımıyla deprem felaketinin yaşandığı Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’e yola çıktı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Hepimiz çok üzgünüz, gözümüz kulağımız deprem bölgesinden gelen umutlu haberlerde. Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yardım tırımızı belediyemiz, kaymakamlığımız, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte doldurarak deprem bölgelerine gönderdik. İş makinalarımız da alanda çalışmalarını sürdürüyor. 12 kişilik AFAD personelimiz Adıyaman’daki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İnşallah hep birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz. Rabbim vefat edenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.