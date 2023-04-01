Kaybolan 13 yaşındaki özel birey ailesine kavuştu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde okula gitmek için evden ayrılan ancak 8 saat boyunca kendisinden haber alınamayan konuşma ve işitme engelli 13 yaşındaki kız, İstanbul’da bir taksici tarafından bulundu. Ailesine teslim edilen kızın dönüş yolunu kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan Emira Sido, 13 yaşındaki konuşma ve işitme engelli 13 yaşındaki kızı Meram Maho’yu dün saat 13.00’te okula gönderdi. Saat 18.00 olmasına rağmen kızının eve gelmediğini gören anne Emira, okula gitti. Öğretmenlerden kızının okula hiç gitmediğini öğrenen kadın, her yerde kızını aramaya başladı.

Verdiği röportajda kızına kavuşmak istediğini söyleyen anne Emira Sido, "Kızım saat 13.00’te okula gitmek için evden çıktı. Saat 18.00’de kızımı almaya gittiğimizde okula gitmediğini öğrendik. Eşimle oğlum kızımı aradı, polislere haber verdik ancak bulamadık. Kızımı bulmanızı istiyorum. Kızım engelli, konuşamıyor ve duyamıyor. Kızım 13 yaşında, Suriyeliyiz, 8 yıldır Dilovası’nda yaşıyoruz" dedi.

Anne Emira’nın verdiği röportaj sonrasında gece saat 02.00’de İstanbul’da bulunan Meran Maho, anne ve babasına kavuştu. İstanbul’da kaldırımda otururken bir taksici tarafından bulunan ve Kocaeli’ne getirilen Meram’ın İstanbul’a gittiği ancak dönüş yolunu kaybettiği için geri dönemediği öğrenildi. Güvenlik kamarasında Meram Maho’nun İstanbul’a gitmeden önce markete giderek su aldığı görüldü.

"Kaldırımda kız çocuğunu gördüm"

Kaybolan kızı taksisiyle Kocaeli’ne getiren Erdem Çamlıca, "İşten çıktım, araçla evime gidiyordum. Kaldırımda kız çocuğunu görünce hemen durdum. İşitme ve konuşma engelinden dolayı iletişim sağlayamadığım için telefon numarası istedim. Babasının telefon numarasını yazdı. Kızın babasıyla iletişime geçtik. Ne mutlu ki böyle mübarek bir günde iyilik yaptık. Elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.