Kaybolan 4 buzağı jandarma dronla buldu

Bilecik'te bir hayvancının ağılından kaçan 4 buzağı jandarmanın dronla titiz çalışması sonucu bulundu.

Kaybolan 4 buzağı jandarma dronla buldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Bilecik’te bir hayvancının ağılından kaçan 4 buzağı jandarmanın dronla titiz çalışması sonucu bulundu.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü’nde Ali Parlak’a kendisine ait ağıla geldiğinde 4 buzağının olmadığı gördü. Durumu hemen jandarmaya haber Parlak, ekiplerle birlikte hayvanları aramaya koyuldu. Jandarma bölgede dronla çalışma yaparken, hayvanlar Dudaş yaylasından görüntülendi. Hemen bölgeye ekipler ve hayvanların sahibi yönlendirildi. Hayvanlar sağ salim alınırken, Ali Parlak jandarmaya teşekkür etti.