Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, 13 saat sonra bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam, 13 saat süren arama çalışmaları sonucunda sağ bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine aile ihbarda bulundu. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis, jandarma, AFAD ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR Arama Kurtarma) ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zorlu arazi şartlarında saatler süren arama çalışmalarına gönüllü vatandaşlar da destek verdi. 13 saat süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Gece saat 00.00 sıralarında evinden oldukça uzak bir noktada tespit edilen yaşlı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

77 yaşındaki Alzheimer hastası adamın bulunmasında, Kartepe Belediyesi’nin Derbent Dağ Yolu üzerinde kurduğu güvenlik kameraları önemli rol oynadı. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle yaşlı adamın güzergahı tespit edilerek ekipler o bölgeye yönlendirildi ve yapılan taramada yaşlı adam sağ olarak bulundu.

Bulunan yaşlı adam, ilk kontrollerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.