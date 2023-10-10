Kaybolan Elanur bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 gün önce kayıplara karışan özel birey Elanur Yıldırım bulundu.

Kaybolan Elanur bulundu
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2 gün önce kayıplara karışan özel birey Elanur Yıldırım bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce İlimtepe Mahallesi Belen köyünde ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dışarıya çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Elanur Yıldırım (23) bulundu. Yıldırım’ın, ailesinin bir tanıdığı tarafından sokakta dolaşırken bulunarak, ailesine teslim edildiği öğrenildi.