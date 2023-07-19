Kaybolan kızını gece gündüz sokak sokak arıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 gün önce evinden çıkan genç kızdan haber alınamıyor. Yüzde 60 engelli raporu olduğu öğrenilen Fatmagül Özden’i sokak sokak arayan annesi, "Kimler götürdü, kimler kandırdı bilmiyorum ama lütfen kızımı bana teslim edin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi’nde ikamet eden 20 yaşındaki Fatmagül Özden, 17 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde evinden çıktı. Otobüsle Marmaray İstasyonu’na yakın duraklarda indiği belirlenen Özden’den bir daha haber alınamadı. Özden’in annesi Gülcan Aydın (41), yüzde 60 engelli raporu bulunan kızı için karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece gündüz kızını arayan anne, ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kızının pazartesi günü saat 09.45’te evden çıktığını söyleyen Aydın, "10.05’te 501 otobüsüne binmiş. Kızımın Marmaray İstasyonu’nu taraflarında indiği gözüküyor. Fatma yüzde 60 engellidir. Kızımı görenlerin lütfen durumu polise bildirmesini rica ediyorum. Kızım kandırılmaya çok müsaittir. Kim yanında alıkoyuyorsa en yakın polis merkezine teslim etsin. Daha önce de bir kez kaybolmuştu ve polis ekiplerimiz bulmuştu. Kızım Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi görüyor, kullandığı ilaçlar var. Onun için uğraşırken bir anda tekrardan kayboldu. Kimler götürdü, kimler kandırdı bilmiyorum ama lütfen kızımı bana teslim edin. Kızım 20 yaşına yeni girdi. Fatma’nın üzerinde siyah pantolon, siyah askılı ve siyah beyaz uzun hırka var. Fatma’nın yanında kimlik ve para yok sadece Kocaeli engelli kartı vardır. Çok çaresizim, bir anneyim, yardımlarınızı bekliyorum" diye konuştu.