Kaybolan vatandaş ormanlık alanda bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan şahıs, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Kaybolan vatandaş ormanlık alanda bulundu
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan şahıs, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Talat Tenkoğlu’ndan bir süre haber alamayan yakınları dün akşam saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde kayıp şahıs, bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.