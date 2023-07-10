Kaybolan yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, 7 Temmuz’da Seyitaliler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (84) isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. M.A., jandarma arama kurtarma (JAK), jandarma asayiş timi ve iz takip köpeğinin çalışmalarıyla 8 Temmuz saat 06.00 sıralarında bulunarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.