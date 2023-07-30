Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.