Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.

Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.