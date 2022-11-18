Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaygan zemine kapılan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaygan zemine kapılan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Hamza B.K.’nin kullandığı motosiklet, tümsekten geçerken yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza B.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı
Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı