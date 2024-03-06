Kaygan zeminde devrilen motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da araca çarpmamak için manevra yapan motosikletli yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaygan zeminde devrilen motosikletli yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da araca çarpmamak için manevra yapan motosikletli yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri Kuyular 6. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden Mehmet D.’nin kullandığı 59 AIK 798 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet D. yaralandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yaralı moto kurye olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.