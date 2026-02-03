Kayınbabasını öldüren, kayınbiraderini yaralayan damat tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kayınbabasını silahla öldürüp kayınbiraderini yaralayan damat adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Adem Ünver (42), husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı’ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. İş yerlerine ve araçlara da mermiler isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adem Ünver’in 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ünver’in mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı’nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Öte yandan olayın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ünver’in tartıştığı kayınbiraderi Halil Kalkancı’nın bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı.

Hayatını kaybeden Ahmet Kalkancı, Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Ahmet Kalkancı’nın oğlu Halil Can Kalkancı ise cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.

Şüpheli Adem Ünver Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısının ifadesinde, "Kayınbabamla tartışıyorduk. Tartışmaya kayınbiraderim de katıldı ve üzerime saldırdı. Kayınbiraderimin elinde silah vardı ve bana doğrultup ateş etmek istedi, silahı sanırım tutukluk yaptı, ateş edemedi. Ben de kendimi savunmak için ateş ettim. Çatışma sırasında mermilerden biri kazaen kayınbabama isabet etti. Benim kayınbabamla bir sorunum yok. Kayınbiraderim ateş edince kendimi savunmak için ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli, sorgulamasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adam öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.