Kayınpederi tarafından öldürülen damadın cenazesi defnedildi

Bursa’da kayınpederi tarafından sokak ortasında boğazından bıçaklanarak öldürülen damadın cenazesi, yakınları tarafından öğle namazını müteakip kaldırıldı. Cenazeye Babalar Günü’nde katılan acılı baba, duygulu anlar yaşadı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan kayınpederi İ.H.Ö. ile karşılaşan Ali Gürbüz, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası İ.H.Ö., damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Gürbüz’ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendini ihbar eden katil zanlısı ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı İ.H.Ö.’nün ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. ’Neden böyle yapıyorsun’ diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Ali Gürbüz’ün cenaze namazı ailesi ve yakınları tarafından Adnan Menderes Camii’nde kılındı. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde en acı Babalar Günü’nü yaşayan Ömer Gürbüz en önde saf tutarken, duygulu anlar yaşadı. Cenaze namazının ardından Ali Gürbüz’ün cenazesi yakınları tarafından Mudanya ilçesine bağlı Hocahasan mezarlığına defnedildi.