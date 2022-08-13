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Kayınpederini öldüren, eşini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldüren, eşinin de başına keserle vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Kayınpederini öldüren, eşini ağır yaralayan şahıs tutuklandı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kayınpederini bıçaklayarak öldüren, eşinin de başına keserle vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Zeynep E., bir süreliğine Bursa’da yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay’ın yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Zeynep E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat Murat E. ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E. eline geçirdiği bıçak ile kayınpederini ağır yaraladı. Gözü dönen şahıs, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren eşinin başına da çekiçle defalarca vurdu. Kavganın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Cafer Tayyar Akçay Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Tayyar Akçay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Zeynep E.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözü dönen Murat E., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi ise önce Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde helallik alınarak, yaşadığı Eskişehir’e gönderildi.

İHA
Editör

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