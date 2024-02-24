Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik dirik arıyor.

Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik dirik arıyor.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası’nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2’sin cansın bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10’uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.

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Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar, son olarak yaptıkları aramada, makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör, baştarafları didik didik arandı.

Karacabey ve Balıkesir’in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.