Kayıp çocuk bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde, evinden arkadaşları ile buluşmak için çıkan ve 18 gündür haber alınamayan çocuk, bekçi ekipleri tarafından bulundu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bekçi ekipleri tarafından Rasim Yıldız ve arkadaşı N.Ş. ile birlikte bulundular. Bekçi ekipleri tarafından karakola götürülen iki çocuk ailelerine teslim edildi.

Kayıp çocuk bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde, evinden arkadaşları ile buluşmak için çıkan ve 18 gündür haber alınamayan çocuk, bekçi ekipleri tarafından bulundu. Bursa’nın Mudanya ilçesinde bekçi ekipleri tarafından Rasim Yıldız ve arkadaşı N.Ş. ile birlikte bulundular. Bekçi ekipleri tarafından karakola götürülen iki çocuk ailelerine teslim edildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı