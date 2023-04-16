Kayıp eşya bürosundaki eşyalar gülümsetti

Bursa’da vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalar görenleri hayrete düşürüyor. Bir yıl bekletilen eşyalar daha sonra çeşitli derneklere bağışlanıyor.

BURULAŞ’a bağlı metro, deniz otobüsü, tramvay, şehirler arası ve şehir içi otobüslerini kullanan vatandaşlar binlerce eşya unuttu. Unutulan eşyalar arasında dikiş makinesi, takma diş, kol değnekleri, kablosuz kulaklıklar, cep telefonlarının yanı sıra daha yüzlerce eşya bulunuyor. Osmangazi Metro İstasyonu Kayıp Eşya Bürosu’nda unutulan kayıp eşyalar bir yıl boyunca sahiplerinin gelip almaları için bekletiliyor. Yasal bekleme süresi bir yıl olan eşyalar sahipleri tarafından alınmadığı takdirde çeşitli derneklere bağışlanarak yardıma muhtaç kişilere ulaştırılıyor.

Yılda 10 bin eşya toplu taşıma araçlarında unutuluyor

Yılda ortalama 10 bin eşya unutulduğunu söyleyen Kayıp Eşya Sorumlusu Hava Çetin, "BURULAŞ’a bağlı tüm ulaşım araçlarındaki kayıp eşyalar Osmangazi Metro İstasyonu’nda bulunan Katıp Eşya Bürosu’nda toplanıyor. Metro, tramvay, otobüs ve BUDO’da kaybolan ve unutulan eşyalar buraya getiriliyor. Eşyalar burada bir yıl bekliyor. Bir yıl sonrasında eşyalarımızın bir kısmını çeşitli derneklere bağış yapıyoruz, diğer bir kısmını ise belediyenin huzurevinde satıp geliriyle huzur evine bağış yapıyoruz. Yılda ortalama 10 bin eşya geliyor ve gelen kayıp eşya sayısı her sene artıyor. Genelde daha çok mevsimine göre eşya geliyor. Okulların açık olduğu dönem genellikle öğrencilerin eşyaları, yağmurlu havada şemsiyeler, soğuk havada bereler, şapkalar, eldivenler yoğun olarak geliyor.

Cansız manken unutmuşlar

Cansız manken, takma diş, dikiş makinesi ve daha nice eşyanın ulaşım araçlarında unutulduğunu söyleyen Çetin, "39 metro istasyonu ve T2 tramvay hattındaki 11 istasyonda bulunan kayıp eşyalar gün sonu toplanıp geliyor. Gün içerisinde istasyonda muhafaza ediyor, tutanak tutulup gece görevli kişiler tarafından Kayıp Eşya Bürosu’na getiriliyor. Diğer ulaşım araçlarındaki kayıp eşyalar ise belirli aralıklarla tutanak tutulup Kayıp Eşya Bürosu’na bırakılıyor. Ben burada çalıştığım için bana eşyalar ilginç gelmiyor ama tabi ki birçoğu çok ilginç. En son dikiş makinesi geldi, o bana bile ilginç geldi. Daha önceki yıllarda çok büyük tablo gelmişti, cansız manken gelmişti. Her zaman olmasa da arada ilginç eşyaların yolu buraya düşüyor. Biz yolculara ulaşmaya çalışıyoruz, eşyanın içinden telefon numarası veya kimlik çıkarsa eşya sahibini mutlaka arıyoruz. Ulaşamadığımız çok yolcumuz var, tavsiyem kayıp durumunda buraya gelip mutlaka sorsunlar" şeklinde konuştu.