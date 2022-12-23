Kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu

Bursa'da kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu.

Kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu
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EditörEditör
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Bursa’da kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu.

Gemlik ilçesi Güvenli Mahallesi’nde 60 yaşındaki T.D.’nin otlatmaya götürdüğü koyunlar ormanlık alanda kayboldu.

T.D. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp olan 58 adet küçükbaş hayvanı Güvenli Mahallesi doğusunda bulunan Karsak Tepe bölgesinde ormanlık arazi içerisinde tam ve eksiksiz olarak bularak sahibine teslim etti.

Kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu
Kayıp koyunları jandarma ekipleri buldu