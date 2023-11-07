Kayıp öğretmenden acı haber

3 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Öğretmen Hasan Sezer'den acı haber geldi. Sezer'in cansız bedeni evinin yakınında bulunan derede bulundu.

Kayıp öğretmenden acı haber
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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3 Kasım 2023 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Sezer, Silivri İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Gümüşyaka karakol komutanlığı ekipleri tarafından Sezer’in ikametgahına yakın Kula Derede bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer, Adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman