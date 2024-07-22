Kayıp şahıs 3 gündür aranıyor

Bilecik'te kayıp ihbarı verilen yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayıp şahıs 3 gündür aranıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te kayıp ihbarı verilen yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Muhlis Kara (64) cuma günü akşamı evine dönmedi. Aile fertleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekipler cumartesi ve pazar günleri sabah 08:00’den akşam 20:30’a kadar bölgede şahsı arama çalışmalarına devam etti. Ekipler bugün de arama kurtarmalarını sürdürürken, bölgede dronlu ve arama kurtarma köpekli çalışmalar devam ediyor.

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