Kayıp şahsı kız kardeşi ölü vaziyette buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesinin kendisinden 2 gündür haber alamadığı 45 yaşındaki kişi, kız kardeşi tarafından babasına ait bahçede ölü vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet eden ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki Nail Kara, ölü halde bulundu. Nail Kara’nın cansız bedeninin, kız kardeşi tarafından, babasına ait Çeltikçi Mahallesi Belen mevkiindeki bahçede bulunduğu bildirildi.

Kasım ayında tarım ilacı içmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği bildirilen Nail Kara’nın cenazesi; Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.