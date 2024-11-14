Kayıp yaşlı adamdan acı haber geldi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Pazar günü yürüyüş yapmak için evden ayrılan Kemal Gümüşsoy’un (65) cansız bedeni, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi’nde bir inşaatta asansör boşluğunda bulundu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde yaşayan Kemal Gümüşsoy, Pazar günü saat 17.00 sıralarında yürüyüş yapmak amacıyla evinden ayrıldı. Gümüşsoy’un eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Polis ekipleri, unutkanlık sorunu olan ve telefonu kapalı olan Kemal Gümüşsoy’un bulunması için arama çalışması başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Gümüşsoy’un Fevzipaşa Mahallesi Harun Reşit Sokak’ta bir inşaata girdiğini tespit etti. İnşaatın asansör boşluğunda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Asansör boşluğunda bulunan sular, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildikten sonra Gümüşsoy’un cansız bedeni asansör boşluğundan çıkartılarak cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gümüşsoy’un kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun incelemesiyle belirlenecek.