Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Deveciköy'de 10 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 77 yaşındaki Safinaz Koca'yı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de dahil edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan iz takip köpeği "Taka" ve arama kurtarma köpeği "Cirit", bölgedeki izleri takip etmek üzere sahada aktif görev alıyor. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen kadavra arama köpeği "Duman" da arama faaliyetlerine katıldı.

Arama alanı genişletildi

Beş kilometrelik alanda sürdürülen aramalarda, termal dronlar ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra bu özel köpekler, zorlu arazi şartlarında önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, Safinaz Koca’nın izine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.