Kaymakam Acar yapımı biten su deposunda incelemelerde bulundu

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy’de yapımı tamamlanan yeni su deposunda incelemelerde bulundu.

Su deposu projesi, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Yaklaşık 100 tonluk kapasiteye sahip olan ve Gökçeada Kaymakamlığı Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Proje, Şirinköy’ün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sağlam ve modern bir su depolama altyapısını kazandırdı. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Şirinköy muhtarı ve mahalli idareler müdürü ile birlikte tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi; depo yapısı, bağlantı hatları ve su akış sistemi hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Şirinköy’ün içme suyu arz güvenliğinin artırıldığını, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişiminin sağlandığını belirtti. Acar, "Alt yapı yatırımları, yaşam kalitesinin yükselmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu tür projelerle hem köylerimizin hem de ilçemizin geleceğini güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.