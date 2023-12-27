Kaymakam Akıncı'nın bildirisi 102 yıl yıl sonra Düvertepe'de okundu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Kuvayımilliye haritasındaki 3 nokta işaretlendi. İlk olarak Alacaatlı Mahallesi’nde başlayan, Çamalanı Mahallesi’nde devam eden işaretleme çalışmaları kapsamında Düvertepe Mahallesi’nde de program gerçekleştirildi.

Kuvayımilliye kahramanlarından İbrahim Ethem Akıncı’nın 3 yıl boyunca nahiye memuru olarak görev yaptığı Düvertepe Mahallesi’nde 102 yıl aradan sonra bildiri okundu. Düvertepe yatılı bölge ilkokulunda gerçekleşen tören sonrasında asker helvası karıldı. İbrahim Ethem Akıncı ve tüm askerler uğurlanırken yanlarında götürdükleri helva geleneği de yaşatılıyor.

Eski zamanlarda askerler uğurlanırken yanlarında götürdükleri uzun süre dayanıklı helvalar katılımcılara dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, mahalle sakinleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Milli Mücadele yıllarında yaşananların yer aldığı bildiri okunurken, duygu dolu anlar yaşandı.

Düvertepe Mahallesi sakinlerinden Niyazi Coşkun, “İbrahim Ethem Akıncı’nın askere gidişini uğurluyoruz. Bilmem kaç sene önce İbrahim Ethem Akıncı askere asker helvasını karıp buradan askere uğurladık, yani uğurlamışlar. Bu helva bu şekil karılıyor. Önce su katılıyor, sudan sonra pekmez, yağ katılıyor, susam katılıyor ve hamur haline geliyor. Aynı gördüğünüz gibi hamur haline geliyor. Hamurdan sonra yeniden kalburdan geçiyor, un haline geliyor, kalburdan geçtikten sonra yeniden aynı yine bu havuza atıyoruz. Buradan yine yeniden kavruluyor ölçüsü var şeyi var tavı var onu sıktığı zaman dağıldığı zaman helva olmuş sayılıyor, pekmezini katıyoruz. Askeri tok tutuyor, 2 ay, 3 ay dayandırıyor. Eskiden araba falan yoktu arkasını sarıyorlar, o helvaları, kurabiyeleri nerede acıktılarsa duruyorlar orada yemek yiyorlar bunlardan, bu tok halinde yine kışlasına varıyorlar” dedi.

Gelenekleri yaşatmak ve geçmişle geleceği buluşturmak adına önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Bu memleket kolay kazanılmadı ve bu memleketin geçmişinde kan var, gözyaşı var ama cesaret var kahramanlık var. İbrahim Ethem Akıncı’nın 1915 yılında Sındırgı’da ilk görev yaptığı yer Düvertepe’deyiz. Burada 3 yıl boyunca nahiye müdürlüğü yapmış, sonra Demirci Kaymakamı olmuş. Ve Kuvayımilliye zamanında da bölgeye ciddi manada önderlik yapmış. Ulus Dağı onun mekanı olmuş, orada ağaç kovuğunda çimin üzerinde, ayazda, çarda çamurda yer almış. İşte bizler de Sındırgı’da bir Kuvayımilliye rotası güzergahı oluşturabilmek maksadıyla geçmiş dönemlerde yapılan o sıkıntılı anların her bir noktasını tek tek bugün hayat buldurmaya çalışıyoruz. Gelecek nesle öğretmeye çalışıyoruz ki bir daha düşman bu memleketin başına musallat olursa diri, dimdik ve bizler başarılı bir şekilde topraklarımıza göz dikenleri buradan kovalım. İşte onun için İbrahim Ethem Akıncı’nın 1921 yılında 20 Aralık’ta yaptığı bir Düvertepe bildirisi, yani o zaman adıyla çörüm tamiminin yapıldığı tarihte, şu anda Düvertepe’deyiz. Halkımızla buluştuk, öğrencilerle buluştuk, geçmişimizdeki zor şartların bu memleketi bugün cennet vatan etmesindeki en büyük sebepleri ona anlatmaya çalıştık 3. Müfreze Derneğimizi tebrik ediyorum Sındırgı’da çok güzel bir işe imza attılar” şeklinde konuştu.

3. Müfreze Derneği Başkanı Mustafa Ertek de, “Bugün 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği olarak programlarımızın üçüncüsünü İbrahim Ethem Akıncı’nın ilk olarak memurluğa atanmış olduğu ve 3 yıl boyunca burada nahiye müdürlüğü yapmış olduğu Düvertepe köyünde gerçekleştirmiş olmanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz. Demirci Akıncıları bu dağlarda tam 18 ay geçirdiler. 18 ay boyunca açlıkla, susuzlukla, havanın çetin şartlarıyla ki o zamanlar Temmuz’da Ağustos’ta bile İbrahim Ethem Akıncı’nın notlarında üşüdüklerinden bahsettiğini görüyoruz. Bu mücadeleler 18 ay boyunca Sındırgı’da ayak basmadıkları hiçbir yer kalmayacak şekilde bütün dağlarımızda gezdiler dolaştılar. Biz de bu yapılan fedakarlıkları, yapılan kahramanlıkları genç nesillerimizi ve şu anki yaşayan insanlarımıza aktarmanın derdindeyiz” dedi.