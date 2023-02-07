Kaymakam Aksoy, depremden etkilenen vatandaşlara yardım listesi belirtti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve öğleden sonra Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra tüm ülke gibi Marmaris’te de yardım seferberliği devam ediyor.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi ekipleri yardımlar için bir araya gelerek vatandaşların bıraktıkları yardım malzemelerini toplayıp AFDA’a teslim etmek üzere araçlara yüklüyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ‘’El birliği ile mutlaka yaralarımızı saracağız bu konuda irademiz ve gücümüz mevcut. Büyük bir depremle ve afetle karşı karşıyayız ve üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımız var. Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatlarıyla yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz ‘’ diyerek deprem bölgelerine yardım etmek isteyenlerin öncelik vermesi gereken ihtiyaçların önemini belirtti.

Kaymakam Aksoy ‘’Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına / Kaymakamlıklara teslim etmeleri önem arz etmektedir. İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ayni bağışlar ulaştırılacaktır. Ayni bağışta bulunmak isteyen Kurumsal Firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. İlçemizde deprem bölgesine yapılacak ayni bağışlar için Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanı olarak belirlenmiştir. Bağışlar Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde yürütülmekte olup, yapılacak bağışlar için 0.544.964 11 19 nolu telefonla irtibata geçilebilir ‘’ açıklamasında bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yardım yapmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD), kaymakamlığa teslim etmeleri, yardımların alınmasının istenmesi durumda olanlarında bildirimde bulunması halinde ekiplerce alınacağı bildirildi.

Yardım toplama merkezinin Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris bakımevi depolama alanı olduğu ve ikinci el ve kullanılmış eşya bırakılmaması uyarısında bulunuldu.