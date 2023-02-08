Kaymakam Aslan, 'Sadece malzemelerle değil dualarımızla beraberiz'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle yardımlar devam ederken Gökçebey Kaymakamı, belediye başkanları ile beraber yardım tırlarını bölgeye yolladı.

Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan önderliğinde Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve Bakacakkadı Belde Başkanı Oktay Albuz, İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz eşliğinde toplanan 4 yardım tırını deprem bölgesine uğurladı.

Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, soğuk havaya rağmen yardıma koşan vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öncelikle Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli yaşanan deprem maalesef 10 ili ve tüm Türkiye’yi etkilemiştir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Milli Yas günü ilan edildi. Türk milletimiz dayanışma, birlik ve beraberlik içerisindedir. Vefat eden abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Acıları acımız, üzüntüleri üzüntümüz, yaralılara Allah acil şifalar versin. Hava soğuk, kış şartları çetin bölgede. Enkaz altında kalan tüm canlılarımıza, canlarımızı sağ salim Allah kurtarmayı nasip etsin. İnsanlar olarak yani bizler çok üzgünüz. Ne kadar söylesek ne ifade etsek cidden diyecek bir kelime bulamıyoruz."

“Sadece malzemelerle değil her akşam dualarımızla beraberiz”

Kaymakam Aslan, “ 10 ilimizin dışında diğer bütün illerdeki vefakâr vatandaşlarımız seferber olmuşlar. Her türlü maddi ve manevi yardımlar ulaşıyor. Battaniye, mont, kazak, eldiven, mama, çocuk bezi, ısıtıcı, kettle, temizlik malzemesi, kadın hijyen malzemeleri, su, bot, yastık, tek kişilik yatak, ayakkabı, gıda maddeleri, polar, şapka, ıslak mendil, tuvalet kağıdı gibi bir çok ürün tırlarımıza yüklendi. Biz sadece malzemelerle değil her akşam imamlarımızın yapmış olduğu dualarla, okunan Hadis-i Şeriflerle manevi anlamda da onlarla beraberiz. Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belde Başkanı Oktay Albuz ve yardımda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dualar eşliğinde 4 tır deprem bölgesine hareket etti.