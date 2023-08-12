Kaymakam Bektaş köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kırklareli'nin Kofçaz Kaymakamı Onur Bektar, Ahlatlı ve Karaabalar köylerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Bektaş köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nin Kofçaz Kaymakamı Onur Bektar, Ahlatlı ve Karaabalar köylerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bilgen Kırtay ile birlikte Karaabalar ve Ahlatlı köylerini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve tamamlanmış çalışmaları inceledi. Kaymakam Bektaş, çalışmalarla ilgili herhangi bir aksaklık olmaması için azami derecede hassasiyet gösterilmesini, devam eden çalışmaların zamanında bitirilerek, köylülerin mağdur edilmemesini istedi.