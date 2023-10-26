Kaymakam Dr. Nebioğlu Ortaokulları inceledi

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu Özer-Osman Caneri İlk ve Ortaokulu, 23 Eylül Ortaokulunu ziyaret etti.

İlçe Merkezindeki Özer - Osman Caneri İlk ve Ortaokulu, 23 Eylül Ortaokulu ziyaret ve incelemeler sırasında Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Okul Müdürü ve idareciler eşlik etti. Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu ve beraberindekiler sınıflarda, atölyelerde, kütüphane ve sosyal alanlarda incelemelerde bulundular. Kaymakam Nebioğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdürlerinden yapılan çalışmalarla ilgi detaylı bilgiler aldı. Sınıf ziyaretlerinden sonra okul idarecileri ile bir araya gelen Kaymakam Nebioğlu okulların genel durumları ve yapılan çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgiler alıp karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundular. Okul ziyaretleri sonunda Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu’na okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler göstermiş oldukları ilgi, alaka ve eğitime vermiş oldukları destekleri için teşekkür ettiler. Kaymakam Nebioğlu 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar diledi.