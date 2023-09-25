Kaymakam Duman'dan Pınarbaşı ve Paşaköy'de halk toplantısı

Ergene’nin yeni kaymakamı Kadir Duman ilçeye bağlı Pınarbaşı ve Paşaköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek halk toplantıları düzenledi. Kaymakam Duman vatandaşların taleplerini de dinledi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman beraberinde kurum müdürleri ve birim amirleri ile birlikte Pınarbaşı Mahallesinde Halk Toplantısı yaparak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıda İlgili kurum amirlerince bilgilendirmeler yapıldı.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla çalışmalarına ve mahalle programlarına devam eden Kaymakam Duman Ergene’nin ilçe merkezine en uzak ve en küçük mahallesi Paşaköy’de de vatandaşlarla bir araya gelerek halk toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakam Duman ve beraberindekiler halk toplantılarının ardından Pınarbaşı mahallesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek talepleri dinledi.