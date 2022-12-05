Kaymakam Enver Özderin'den Edremit Ticaret Odası'na ziyaret

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, Edremit Ticaret Odası'na ziyarette bulundu.

Kaymakam Enver Özderin'den Edremit Ticaret Odası'na ziyaret
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Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin, Edremit Ticaret Odası’na ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Özderin’i, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ağırladı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin “Odamıza gelerek bizi onurlandıran Havran Kaymakamı Enver Özderin’e tebrik ziyareti ve şeref defterimize bıraktığı nazik notu için teşekkür ederiz” dedi.

Kaymakam Enver Özderin'den Edremit Ticaret Odası'na ziyaret