Kaymakam Gürdal öğrencilerle kitap okudu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 59’uncu Kütüphane Haftası kutlandı.

Çan Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliklerde Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal öğrencilerle birlikte kitap okudu. Bir süre kitap okuduktan sonra öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden Kaymakam Gürdal, “Toplum olarak eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, özellikle miniklerimizi kitap okumaya davet ediyorum” dedi. Düzenlenen etkinlik sonunda Çan Halk Kütüphanesinden faydalanarak en çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinlere Kaymakam Gürdal tarafından hediyeler verildi.