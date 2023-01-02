Kaymakam İlyas Memiş sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi

Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş İlçedeki sosyal yardım ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda; sivil toplum örgütlerinin İlçede yapmış olduğu çalışmalar eğitim ve yardım faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 2023 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak sivil toplum örgütü temsilcisi seçimi yapıldı.

Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği Başkanı Yücel Aras, İlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Raif Çokçetin, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Burak Ali Sarı, Türk Anneler Derneği Temsilcisi Feyza Kocabaş, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Gürsel Vardar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Merih Hacer Turgut katıldı.