Kaymakam Kahraman'dan köylere yakın mercek

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Kahraman'dan köylere yakın mercek
Editör
EditörEditör
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Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kahraman köylü vatandaşların taleplerini dinledi. Gümüşdere köyünde yapılan çalışmaları da inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, Köy Muhtarı İsmail Yenitürk’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.