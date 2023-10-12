Kaymakam Kahraman'dan köylere yakın mercek
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman köylerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.
İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kahraman köylü vatandaşların taleplerini dinledi. Gümüşdere köyünde yapılan çalışmaları da inceleyen Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, Köy Muhtarı İsmail Yenitürk’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.