Kaymakam Kahraman, Şehit Er Yavuz Gengiz'i unutmadı

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretleri kapsamında Bozcaarmut Köyü’nü ziyaret ederek, Şehit Er Yavuz Gengiz’in kabristanında dua etti.

Köylü vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Kahraman, Bozcaarmut Göledi mesire alanında köy muhtarlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarı Rıza Aydın’dan bilgiler aldı. Kaymakam Kahraman, Bozcaarmut Köyü ziyareti kapsamında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1994 yılında şehit olan Pazaryerili Jandarma Er Yavuz Cengiz’in Bozcaarmut Köyü kabristanlığında bulunan mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a Bozcaarmut köyü ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve Köy Muhtarı Rıza Aydın eşlik etti.